Google Maps segnala autovelox su iPhone

Dopo Android, Google Maps segnala gli autovelox sia fissi sia mobili anche sugli iPhone. Sui dispositivi con sistema operativo iOS arriva infatti questa possibilità, così come la segnalazione da parte degli utenti di cantieri, corsie chiuse, i veicoli in panne, detriti e altri oggetti pericolosi. Le novità sono disponibili a partire da questa settimana. Per inviare una segnalazione, è sufficiente cliccare sul nuovo tasto "+" che compare sotto la bussola nell'interfaccia di navigazione. E sono disponibili in tempo reale per tutti quelli che consultano Google Maps.