Il 'mondo di Fortnite' risucchiato da un buco nero

- Il mondo di Fortnite, il popolare gioco on line seguito nel mondo da milioni di ragazzi, è stato 'risucchiato' da un buco nero. Un quindicina di ore fa i giocatori collegati per un evento speciale chiamato non a caso 'the end' hanno visto prima una pioggia di meteoriti e poi appunto l'immagine di un buco nero, e al momento non è possibile fare alcuna azione.



La mossa della Epic, la compagnia che ha ideato il gioco, potrebbe secondo la Cnn essere solo il prologo al lancio della prossima stagione del gioco, la numero 11, anche se sui social c'è chi specula sul fatto che potrebbe essere invece la parola fine sull'intero gioco.



Lo shock per gli utilizzatori è stato così forte che quattro ore dopo l'evento 50mila persone erano ancora connesse, e 100mila stavano guardando l'immagine del buco nero su Twitch, il social che condivide video di giocatori. Su Twitter sono già fioriti i meme che prendono in giro i giocatori 'in astinenza', insieme alle lamentele di chi non riesce più a giocare.



Dalla Epic non è arrivata ancora nessuna notizia sul perchè si sia deciso un finale così 'cruento', nè sui tempi per l'arrivo di una eventuale stagione 11. Dopo il 'down' di Fortnite per diverse ore non è stato possibile neanche accedere agli altri giochi della compagnia, ma secondo un tweet della stessa Epic questo problema è stato risolto.

