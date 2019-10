Instagram sperimenta la realtà aumentata per gli acquisti

Instagram è pronta ad offrire ai suoi utenti l'utilizzo della realtà aumentata per fare provare i prodotti prima dell'acquisto. Lo dice il sito americano Mashable, specializzato in tecnologia. In un primo momento questa novità è limitata ai cosmetici, successivamente, invece, ne usufruiranno importanti marchi di occhiali. Instagram si è lanciata nel mondo dello shopping a novembre 2016; in Italia più di recente, nel 2018, attraverso la modalità 'Le storie'.

L'idea è quella di utilizzare la realtà aumentata per aiutare gli utenti di Instagram a vedere in anteprima come determinati prodotti appaiono sul loro viso. La tecnologia alla base di questa novità è la stessa che alimenta gran parte degli effetti della fotocamera di Instagram e la realtà aumentata di Facebook.