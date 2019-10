Google interessata all'acquisto di Firework, rivale di Tik Tok

Google sarebbe in trattativa per comprare Firework, l'app per i video brevi rivale di Tik Tok molto usata dai giovanissimi. Sia TikTok sia Firework consentono agli utenti di pubblicare video di 30 secondi. Secondo il Wall Street Journal, il valore di Firework si aggira intorno ai 100 milioni di dollari e pare che le trattative al momento siano portate avanti dai dirigenti di YouTube, anche se l'acquisizione probabilmente sarà poi operata direttamente da Google.

Anche Weibo, la versione cinese di Twitter, ha espresso interesse per Firework, ma i colloqui con Google sarebbero di vecchia data, secondo quanto riferito dal Journal. Nel settore video, l'azienda di Mountain View ha un know how lungo 13 anni: nel 2006, infatti, ha acquisito YouTube per 1,65 miliardi diventata la piattaforma di video più popolare con oltre due miliardi di utenti mensili.

Firework è stata lanciata lo scorso anno da ex dirigenti di Snap, LinkedIn e JPMorgan Chase & Co. All'inizio di quest'anno ha raccolto circa 30 milioni di dollari da società come IDG Capital, GSR Venture e Lightspeed Venture Partners China.