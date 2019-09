Su Skype arriva lo sfondo scuro

Dopo aver contagiato tante app popolari come Twitter e WhatsApp e l'iPhone, il dark mode, ovvero la modalità scura che permette di risparmiare la batteria e di riposare la vista, arriva anche su Skype. L'opzione è disponibile sia per la versione su iOS sia per la versione destinata ai dispositivi con sistema operativo Android.

Ma questa non è l'unica modifica inserita nell'aggiornamento rilasciato da Microsoft. C'è anche una opzione per pianificare la chiamata per gruppi, precedentemente disponibile solo per una chat tra due persone. E alcune migliorie nella modalità di conversazione 'Split Wiew': la finestra della conversazione, dove si potranno vedere anche nuovi messaggi, può essere spostata e ridimensionata come si desidera. Se ridotta a icona può tornare a dimensione normale in cui una chat recente ritorna attuale.