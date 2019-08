Apple in Usa dà lavoro a 2,4 mln persone

Negli Stati Uniti Apple dà lavoro, in modo diretto o indiretto, a 2,4 milioni di persone. Lo ha reso noto l'azienda in una nota, evidenziando che negli ultimi 8 anni il numero di posti di lavoro sostenuti è quadruplicato.



La compagnia di Cupertino dà lavoro direttamente a 90mila persone, 10mila in più rispetto alle 80mila di due anni e mezzo fa, periodo a cui risale l'ultima stima sui posti di lavoro americani fatta dalla società. Un'ampia fetta dell'occupazione è nel settore delle applicazioni. Le app danno infatti lavoro a 1,9 milioni di statunitensi, 325mila in più di due anni e mezzo fa.



A questo si aggiungono le 9mila aziende fornitrici Usa, in cui Apple ha speso 60 miliardi di dollari nel 2018, e che nel complesso contano a 450mila lavoratori.



"Siamo in linea con l'obiettivo, annunciato nel gennaio 2018, di contribuire direttamente con 350 miliardi di dollari all'economia degli Stati Uniti nel 2023", si legge nella nota di Apple.