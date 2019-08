Huawei svela sistema operativo Harmony

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Dopo mesi di indiscrezioni, Huawei svela il suo sistema operativo, "pronto" a sostituire Android nell'eventualità - non certo auspicata - che il bando americano impedisca agli smartphone dell'azienda cinese di usare il software di Google. Il sistema operativo si chiama "Harmony" (Hongmeng in cinese) ed è stato presentato stamani nel corso della conferenza degli sviluppatori di Huawei a Dongguan, in Cina, dal Ceo della divisione consumer, Richard Yu.

"HarmonyOS è completamente diverso da Android e iOS" di Apple, ha detto Yu, che dal palco ha ribadito la posizione di Huawei rispetto al rischio di perdere l'accesso ai prodotti statunitensi. Il colosso di Shenzhen vuole che i suoi smartphone futuri continuino a usare il sistema operativo di Google ma, nel caso di uno strappo di Donald Trump, l'azienda è "pronta".

Intanto Harmony si mostrerà su dispositivi diversi dagli smartphone. Il software di Huawei è infatti orientato alla galassia dei dispositivi connessi, dalle tv agli speaker, fino alle auto. Harmony - ha evidenziato Yu - consente di "sviluppare un'applicazione una sola volta, e quindi adattarla in modo flessibile a una vasta gamma di dispositivi diversi".(ANSA).