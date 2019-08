Snapchat punta a un bond da 1 miliardo

(ANSA) - NEW YORK, 7 AGO - Snap, la società a cui fa capo Snapchat, punta a raccogliere 1 miliardo di dollari tramite l'emissione di un bond convertibile. Le risorse saranno usate per possibili acquisizioni di "business complementari, prodotti, servizi e tecnologie", o per il riacquisto di azioni, ha spiegato la compagnia.

Il bond convertibile, che arriverà a maturazione nel 2026, segue di due settimane la presentazione dei risultati sopra le attese di Snap, che hanno lasciato intravedere come gli sforzi portati avanti dalla società per superare un 2018 nero - con la fuga di manager e utenti - stiano dando frutti.

Snap ha infatti chiuso il secondo trimestre con ricavi in aumento del 48% a 388 milioni di dollari, sopra le attese degli analisti. Gli utenti giornalieri attivi sono saliti del 7% a 203 milioni, oltre i 191,7 milioni previsti. Meglio delle attese anche le perdite, che sono scese a 255 milioni di dollari dai 353 milioni dello stesso periodo del2018.(ANSA).