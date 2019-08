Zen Mode, su telefoni 20 minuti offline

Limitare le funzioni del telefono per 20 minuti e recuperare un po' di tempo per se stessi. Dopo Apple, Facebook e Google che hanno lanciato funzioni relative al detox digitale, arriva Zen Mode di OnePlus. Quando l'opzione è attiva le informazioni importanti come la data e l'ora sono disponibili così come l'accesso alle chiamate di emergenza e la fotocamera.

Tutte le altre notifiche sono invece bloccate fino al termine dei 20 minuti. "E' un periodo giusto per una vasta gamma di persone, dallo studente al genitore, abbiamo chiesto un parere tra i nostri utenti- spiega l'azienda - Sessanta minuti, ad esempio impedirebbe a molte persone di provare la modalità, soprattutto chi è impegnato sul lavoro".

Tra gli argomenti più dibattuti del momento c'è proprio l'incapacità ad essere disconnessi dopo anni di abbuffate tecnologiche. Pochi mesi fa, intercettando questa esigenza crescente degli utenti, Apple, Google e Facebook hanno introdotto un timer che tiene conto del tempo trascorso su telefono e social. E un'azienda Usa ha lanciato una sfida: offrire 100mila dollari per 1 anno senza smartphone.