Ora è possibile regalare un eBook su Amazon.it

Ora gli eBook Kindle di Amazon.it si possono regalare, accompagnandoli con un messaggio personalizzato.

Basta scegliere il titolo da donare a qualcuno, selezionando poi all'interno della scheda l'opzione "Acquista per altri".

È possibile leggere gli eBook scaricando l'applicazione Kindle sul proprio computer o dispositivo iOS o Android, oppure utilizzando un eReader Kindle o un tablet Fire.

Tra le funzionalità che arricchiscono l'esperienza di lettura ci sono la selezione delle dimensioni e il tipo di carattere, i colori di sfondo e molto altro, per un'esperienza di lettura completamente personalizzata. Con Whispersync, poi, si salva e sincronizza l'ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i tuoi dispositivi e le tue applicazioni di lettura Kindle, per ricominciare dal punto in cui la lettura è stata interrotta. E si possono condividere citazioni e suggerimenti con gli amici.