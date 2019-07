Su Tesla in arrivo YouTube e Netflix

Sul cruscotto della Tesla arriveranno a breve lo streaming di YouTube e Netflix. L'annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter di Elon Musk, spesso foriero di novità. Ci sarà però un vincolo sicurezza per l'arrivo dei servizi sull'auto a guida autonoma: video, film, show ed episodi delle serie tv si potranno vedere solo ed esclusivamente quando si è fermi, parcheggiati, con motore spento. Questi servizi di streaming saranno fruibili a partire dal rilascio della versione 10 del software delle sue auto che introdurrà anche altre novità soprattutto legate ai sistemi di guida assistita. Musk ha anche sottolineato che le Tesla offriranno un'esperienza immersiva e cinematografica permessa dai sedili confortevoli e dall'audio surround.



Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.