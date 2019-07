Google Earth, animazioni per allunaggio

Anche Google Earth, il software che genera immagini virtuali della Terra, celebra i 50 anni dell'allunaggio e della storica missione Apollo 11. Sul sito è possibile scoprire i retroscena della missione grazie ad una presentazione animata: collega gli avvenimenti ai luoghi in cui sono accaduti e ripercorre le tappe che hanno portato l'uomo sulla Luna, dal discorso di John F. Kennedy al conto alla rovescia finale. E' possibile inoltre scoprire come la Nasa sta aggiornando i siti di lancio esistenti in vista delle prossime missioni ed esplorare la Luna in modo nuovo, grazie ad uno strumento di animazione per immagini satellitari e 3D integrato in Google Earth Studio. Permetterà anche di creare animazioni della Luna e di Marte.



Infine, c'è la possibilità di approfondire la storia di dieci iconici esploratori dello spazio: dal cosmonauta russo Yuri Gagarin a Neil Armstrong passando anche per Sally Ride, prima astronauta Lgbtq.