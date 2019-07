Da Apple 59 nuove emoji in autunno

In occasione del World Emoji Day, Apple presenta in anteprima 59 nuove emoji che saranno disponibili in autunno. Coppie multirazziali, ma anche il cane guida, un orecchio con apparecchio acustico, sedie a rotelle, un braccio protesico e una gamba protesica. "Celebrare la diversità in tutte le sue molteplici forme è parte integrante dei valori di Apple e queste nuove opzioni aiutano a colmare una significativa lacuna nella tastiera emoji", spiega la società.

Oltre alle faccine 'politically correct', molte altre categorie di emoji avranno aggiornamenti. Come una nuova faccina che sbadiglia, un costume da bagno intero, nuovi alimenti tra cui waffle, falafel, burro e aglio, e nuovi animali come il bradipo, il fenicottero, l'orangotango e la puzzola. In tutto saranno cinquantanove le nuove emoji disponibili in autunno con un aggiornamento software gratuito per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Le nuove emoji sono create sulla base dei personaggi approvati in Unicode 12.0.