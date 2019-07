Test per il primo vaccino creato dall'AI

Un vaccino per l'influenza completamente progettato da un'intelligenza artificiale sta per essere testato sull'uomo negli Stati Uniti. A svilupparlo è stata la Flanders University australiana, che in un comunicato ricorda come sia la prima volta che un farmaco messo a punto da un algoritmo arriva alla sperimentazione umana.

Non è la prima volta che i computer aiutano a progettare una terapia, spiega Nikolai Petrovsky al sito Business Insider Australia, ma in questo caso tutta la progettazione è stata affidata a un programma basato sull'intelligenza artificiale chiamato Sam (Search Algorithm for Ligands).

"Prima abbiamo mostrato al programma una serie di composti che attivano il sistema immunitario umano - spiega l'esperto - e altri che invece non lo attivano, per fargli distinguere tra un farmaco che funziona e uno no. Poi abbiamo sviluppato un altro programma, chiamato 'il chimico sintetico', che ha generato migliaia di miliardi di differenti composti chimici che poi abbiamo fatto analizzare a Sam perchè trovasse quelli che potevano essere dei buoni farmaci".

I migliori candidati sono poi passati attraverso i test preclinici fino ad arrivare a quello sull'uomo, che nella prima fase verrà condotto su 240 volontari per circa un anno. "Questo rappresenta l'inizio di una nuova era - ha aggiunto Petrovsky - in cui l'intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre maggiore nello sviluppo dei farmaci".