Gates, il maggiore errore di Microsoft è stato consentire la vittoria di Android

Il "più grande errore" commesso da Microsoft è stato consentire ad Android di Google di diventare il sistema operativo dominante nel mobile. Lo afferma l'ex amministratore delegato di Microsoft, Bill Gates.

"Sapevamo che i cellulari sarebbero stati molto popolari, e quindi stavamo sviluppando Windows Mobile. Ma non siamo diventati leader nei sistemi operativi mobili. Siamo stati distratti, non abbiamo assegnato le nostre persone migliori al compito" spiega Gates, secondo quanto riporta Cnbc. "Questo è stato il più grande errore che ho commesso in termini di qualcosa che era chiaramente a nostra portata.

Eravamo la società che avrebbe potuto farlo e non lo abbiamo fatto. Abbiamo consentito al design di Motorola di vincere, e di conseguenza al software Android, che è diventato il sistema operativo non Apple dominante a livello globale" aggiunge Gates.