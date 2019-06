Google Maps avviserà utenti di calamità

Non solo traffico e strade chiuse: le mappe di Google avviseranno gli utenti anche in caso di disastri naturali. Daranno notizia delle previsioni degli uragani, se l'utente è vicino all'area che sarà colpita; mostreranno l'epicentro e l'area interessata da un terremoto.

E in India, dove accadono il 20% dei decessi mondiali causati da inondazioni, ci saranno avvisi ad hoc. Il servizio si chiama SoS Alert e permette agli utenti di accedere in tempo reale a informazioni delle autorità in situazioni di crisi. E sul popolare servizio di Mappe, arriva anche il tachimetro che indica in tempo reale la velocità a cui si sta viaggiando e un allarme dice al guidatore se sta superando il limite in una certa zona. L'app, in alcune nazioni, è già in grado di mostrare i limiti di velocità sul tratto di strada che si sta percorrendo e anche di indicare la presenza di autovelox.