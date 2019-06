Facebook non preinstallerà l'app sui telefoni Huawei

Facebook non consentirà più la preinstallazione delle sue applicazioni sugli smartphone Huawei che usciranno sul mercato in futuro. Lo riporta in esclusiva l'agenzia Reuters sul suo sito. La mossa arriva in seguito all'iscrizione di Huawei nella lista nera del commercio Usa, che prevede il divieto per l'azienda cinese di comprare beni e servizi dalle aziende statunitensi.



Gli smartphone Huawei attualmente in commercio non saranno interessati, mentre quelli che la società lancerà in futuro arriveranno nei negozi senza avere a bordo le applicazioni dell'ecosistema Facebook e cioè, oltre al social blu, WhatsApp, Instagram e Messenger. Gli utenti, tuttavia, potranno scaricarle e installarle.