Gli avatar arrivano anche su Facebook

Anche Facebook lancia Avatar: consente agli iscritti di creare un proprio alter ego digitale da utilizzare nel flusso di notizie o su Messenger. Il lancio è avvenuto in Australia, a fine 2019 o la più tardi a inizio 2020 arriverà nel resto del mondo, come riporta il sito TechCrunch.

La novità arriva sulla scia dei Bitmoji già lanciati da Snapchat da qualche anno, ma al momento gli avatar di Facebook non potranno essere integrati in altre app come le tastiere.

Così come non sarà possibile per gli utenti creare un proprio avtar partendo da un selfie. "Vogliamo assicurarci di non mostrare qualcosa di totalmente opposto alla foto. C'è una certa sensibilità nel riconoscimento facciale ", ha detto a TechCrunch un portavoce di Facebook.