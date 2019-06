E ora Google fa vedere le recensioni del cibo

Google facilita il compito di chi sceglie un piatto al ristorante, sta per lanciare un paio di funzioni legate al cibo. La prima, annunciata dalla società californiana alla conferenza degli sviluppatori di maggio: consente di puntare la fotocamera del telefono nel menu di un ristorante per visualizzare le recensioni degli utenti e le fotografie dei piatti. La funzione è disponibile tramite Google Lens, un'app e software incorporato nella fotocamera dei dispositivi Google Pixel. Big G ha confermato che la funzione verrà avviata entro la fine di questa settimana con il supporto per i menu in inglese e si espanderà in altre lingue in futuro.

Altro strumento in arrivo è "piatti popolari", presente su Google Maps attraverso la pagina di un ristorante: gli utenti possono aggiungere una recensione dopo aver scattato una foto di un particolare piatto, che verrà automaticamente tradotta se ci si trova in un paese straniero.