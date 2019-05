Dirette video Twitter fino a 3 ospiti

Twitter continua a puntare sulle dirette video per aumentare il coinvolgimento degli utenti. La piattaforma inserisce la possibilità di creare delle dirette in cui possono prendere parte alla discussione fino a tre ospiti.

L'autore della diretta potrà scegliere chi accettare e chi rimuovere, e gli spettatori potranno ascoltare il dibattito tra i partecipanti, mentre il flusso video sarà esclusivamente dedicato all'autore. La nuova opzione è già attiva: per poterla usare basterà avviare l'applicazione Twitter, farla scorrere a destra, scegliere il tab Diretta, e abilitare la partecipazione degli ospiti cliccando sull'apposita icona posizionata in alto a destra. La società è al lavoro per implementare in un futuro le funzionalità video.