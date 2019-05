Apple compra una startup che monitora l'asma

Apple continua a mostrare interesse per il settore sanitario. La compagnia di Cupertino, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla Cnbc, ha acquisito Tueo Health, una piccola startup che sta sviluppando un sistema per aiutare i genitori a monitorare i sintomi dell'asma quando i bambini dormono. L'acquisizione potrebbe essere stata finalizzata a fine 2018, quando l'amministratore delegato e il direttore operativo dell'azienda hanno modificato il loro profilo su LinkedIn indicando "Apple" come datore di lavoro.

Tueo Health, che nel 2017 ha raccolto 1,1 milioni di dollari in un piccolo round di finanziamenti, è al lavoro sullo sviluppo di una app per smartphone in grado di interfacciarsi con i sensori respiratori che si trovano in commercio. La app è pensata per mandare avvisi ai genitori se durante il sonno il respiro dei figli mostra dei cambiamenti.

L'acquisizione è solo l'ultimo segnale dell'attenzione di Apple per l'ambito sanitario. La compagnia ha ad esempio aumentato le possibilità di monitorare la salute sull'Apple Watch, introducendo anche l'elettrocardiogramma. Sta sperimentando in alcuni ospedali la cartella clinica in formato elettronico, accessibile dal paziente sull'iPhone, e secondo indiscrezioni dovrebbe rilanciare la sua app Salute, durante la conferenza degli sviluppatori in programma il 3 giugno, aggiungendo nuove funzioni.