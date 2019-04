Trono di Spade, 'spoiler alert' con app progettata da studenti

Quali personaggi della popolare serie televisiva Il trono di Spade (Game of Thrones) muoiono e quali sopravvivono nelle puntate in onda tra pochi giorni? Alcuni studenti di informatica dell'Università TU di Monaco hanno sviluppato una app per scoprirlo a partire da un algoritmo elaborato sulla base di dati filtrati su internet.

Le tecniche di "predizione" elaborate per stabilire la longevità dei personaggi sono simili a quelle usate dagli studi scientifici per esaminare gli effetti dei medicinali, ha detto Guy Yachdav, tutor degli studenti che anno realizzato la app.

Anche se l'analisi "si riferisce a dati del mondo della fantasia, usa la stessa intelligenza artificiale utilizzata per il mondo reale", ha spiegato Yachdav. I risultati sono che Daenerys Targaryen ha, tra tutti, la più alta probabilità di sopravvivere, pari al 99%, mentre Bronn è molto probabile che muoia rapidamente. Anche Tyrion Lannister ha alte probabilità di sopravvivere (il 97%) come John Snow, che ha solo il 12% delle possibilità di lasciarci le penne.

Sansa Stark invece ha un'alta probabilità di morte, addirittura del 73%.

Tra due giorni andrà in onda negli Usa l'ottava stagione della celebre serie e solo a quel punto si potrà verificare l'attendibilità delle previsioni.