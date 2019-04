WhatsApp testa funzione contro fake news

WhatsApp testa sul campo una funzione per ridurre la diffusione della fake news. Secondo il sito WABetaInfo, con il futuro aggiornamento gli amministratori dei gruppi potranno bloccare definitivamente l'invio di messaggi inoltrati frequentemente grazie ad un'apposita opzione selezionabile dal menù impostazioni. Una volta attivata la funzione, nessun membro del gruppo sarà più in grado di inviare questo genere di messaggi che saranno segnalati con la dicitura 'Frequently Forwarded'. Questa funzione è stata al momento individuata solo nell'app disponibile su dispositivi Android, non è da escludere che in futuro possa approdare anche su iOS.