Google prenoterà ristorante da iPhone

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Google Duplex, l'estensione più avanzata dell'Assistente vocale di Big G, potrà prenotare i ristoranti e in genere fissare appuntamenti anche dall'iPhone.

Secondo il sito XDA Developers, la funzione sta infatti per arrivare su altri telefoni che non siano solo i Pixel di Google per cui è stata studiata. Duplex è stato ufficialmente introdotto durante la conferenza degli sviluppatori di Mountain View del 2018, prima di debuttare sui telefoni Pixel a fine dell'anno scorso. Si basa su un sistema di intelligenza artificiale che incamera le informazioni più rilevanti, chiama per conto dell'utente salvo "annunciarsi" per far capire che non è una persona in carne ed ossa e quindi non confondere gli interlocutori. Al momento è solo disponibile in 43 stati Usa e, appunto, solo sui telefoni Pixel.