John Legend è la voce di Google Assistant

Google Assistant avrà la splendida voce di John Legend. Lo ha annunciato lo stesso gigante di Mountain View sottolineando tuttavia che sarà una prerogativa solo degli Stati Uniti e per un periodo limitato di tempo. "Oggi passiamo il microfono a John Legend - scrive Google to Twitter - farà un cameo come nuova voce per il vostro Google Assistant.

Dite solo 'Hello Google'". La voce di Legend offrirà assistenza per le previsioni del tempo, canterà Buon Compleanno e dirà persino barzellette oltre ad alcune informazioni personali sulla sua vita privata.



Tuttavia il cantante ha detto che per il suo Google Assistant userà la voce standard e non la sua perche' potrebbe essere un po' strano.