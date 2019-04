Gmail ha 15 anni, ora fa programmare un'email

Compie 15 anni Gmail, il servizio di posta elettronica di Google. Per festeggiare la ricorrenza, la società lancia due nuove funzioni: la prima è la programmazione dell'invio della posta elettronica, la seconda è un aggiornamento di Smart Compose che aiuta a scrivere le email più velocemente.

"Il 1 aprile 2004 abbiamo lanciato Gmail, aveva la potenza della ricerca Google, offrendo 1 GB di spazio gratuito: quasi 100 volte quello che era disponibile in quel momento. Non c'è da stupirsi che il mondo pensasse fosse uno scherzo", scrive l'azienda di Mountain View in un Post.

In occasione della ricorrenza dei 15 anni, la società lancia una funzione di cui alcuni blog specializzati avevano dato anticipazioni nelle scorse settimane: la possibilità di programmare le email ad un orario o una data desiderata, magari più utili o meno inopportuna per chi le leggerà. Oggi arriva anche un aggiornamento della funzione Smart Compose, una funzione predittiva basata sull'Intelligenza Artificiale e l'apprendimento automatico (machine learning) che aiuta a comporre i messaggi in maniera più veloce.

L'aggiornamento è disponibile su piattaforma Android e ora include più lingue (spagnolo, francese, italiano e portoghese); su iOS di Apple è "in arrivo". "Smart Compose - spiega Google - ha consentito agli utenti di risparmiare oltre 1 miliardo di caratteri ogni settimana, sufficienti a riempire le pagine di mille copie del Signore degli Anelli".