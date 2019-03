Nuovo browser Microsoft trapela online

OMA - Trapela online il nuovo programma di Microsoft per navigare su Internet e sembra molto simile a Google Chrome. Grazie alla tecnologia Chromium dovrebbe essere più stabile e veloce e contemplare anche una modalità scura della pagina, come è possibile ora su tante piattaforme come Messenger grazie ad una particolare opzione delle impostazioni. Al momento non c'è una data di lancio.



Il nuovo browser sostituirà Microsoft Edge, a mettere le mani su una versione del browser è stato il sito The Verge. I link per il download del browser sono stati pubblicati su diversi siti di condivisione file e su alcuni forum che condividono le versioni beta dei programmi.



A fine del 2018, Microsoft ha confermato le voci secondo le quali era al lavoro sulla ricostruzione del proprio browser Edge utilizzando la tecnologia open source di Chrome di Google.