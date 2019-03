Telegram, si cancellano messaggi altrui

Telegram ha rilasciato un aggiornamento dell'app grazie al quale arriva una funzione particolare: la possibilità di cancellare qualsiasi messaggio di una chat, anche quelli inviati da un'altra persona. Lo riporta il sito The Verge. Il messaggio cancellato su Telegram in questo modo scomparirà completamente dalla conversazione, senza lasciar traccia per nessuno dei partecipanti alla conversazione.



Con questa novità cade anche il precedente limite di 48 ore per la cancellazione: adesso è possibile cancellare qualsiasi messaggio in qualsiasi momento, senza restrizioni di tempo legato all'invio. Questo aggiornamento arriva con l'ultima versione di Telegram, disponibile su iOS e Android. La chat, rivale di WhatsApp, ha guadagnato 3 milioni di follower quando l'ecosistema Facebook pochi giorni fa ha avuto una severa interruzione del servizio. Al momento su WhatsApp si possono cancellare solo i propri messaggi.