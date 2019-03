Windows 7, stop update da gennaio 2020

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Windows 7, uno dei sistemi operativi più popolari di Microsoft è agli sgoccioli. L'azienda di Redmond ha informato gli utenti che a partire dal 14 Gennaio 2020 resterà senza aggiornamenti di sicurezza, rimanendo quindi vulnerabile a bug ed eventuali falle che verranno scoperte dopo quella data. Microsoft sottolinea come il termine del supporto arriva a 10 anni dal debutto e dopo circa cinque anni dal lancio del nuovo sistema operativo Windows 10, che a fine 2018 ha superato per la prima volta Windows 7 per numero di computer su cui è installato. Lanciato nel 2009, Windows 7 è usato ancora da numerosi utenti e aziende. Il termine al supporto sicurezza vuol dire che gli utenti potranno comunque continuare ad utilizzarlo ma saranno sempre di più esporti, per loro volontà, a rischi di sicurezza.

Per avvisare in tempo gli utenti di questa scadenza, Microsoft ha introdotto una specie di promemoria all'interno di Windows 7. Ha iniziato la distribuzione di un aggiornamento (identificato dal codice KB4493132) che introduce un sistema di notifica che avvisa gli utenti della fine del supporto del sistema operativo previsto per il 14 gennaio del 2020. Il promemoria, che può essere anche disattivato, rimanda gli utenti ad un sito dedicato in cui saranno contenute tutte le informazioni che permetteranno di capire cosa significa esattamente la "fine del supporto".