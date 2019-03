Gmail testa la posta programmata

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Gmail, il servizio di posta elettronica di Google sta per compiere 15 anni, fu lanciato il primo aprile 2004, e lavora ad una novità: si potrà programmare l'invio di una email dall'app stessa. Stando al sito 9to5Google il codice dell'ultima versione dell'app fa riferimento alla funzione Scheduling email. Un messaggio con data di invio futura non verrà conservata soltanto sul dispositivo da dove è generata ma resterà anche in attesa sui server di Google, pronta a partire anche se l'utente sarà privo di connessione a Internet.

Quando la funzione sarà attiva si potrà programmare l'invio futuro di un email e si potrà anche tornare indietro nella spedizione finché si è in tempo. Gli utenti potranno scegliere di programmare il messaggio nei due minuti a seguire e fino ad un massimo di 50 anni. Gmail è stata lanciata il primo aprile del 2004, allora offriva 1 GB di spazio personale quando gli altri servizi al massimo arrivavano a qualche decina di MB. Il 2 aprile, come annunciato va in pensione Inbox, l'app per la posta che lascerà il posto a Gmail.

Attualmente l'utente che si iscrive dispone di 15 GB di spazio gratuito, aumentabile a pagamento. Il servizio ha recentemente raggiunto il traguardo di un miliardo e mezzo di utenti attivi in tutto il mondo.

