Skype, videochiamate di gruppo 'giganti'

ROMA - In arrivo su Skype le videochiamate con 50 utenti in contemporanea. Secondo le indiscrezioni del sito The Verge, l'applicazione di proprietà di Microsoft starebbe testando questo ampliamento nel tentativo di contrastare il suo diretto rivale FaceTime, l'app di Apple per le videochiamate che consente di avviare una chiamata video di gruppo con 30 utenti insieme.



Al momento il numero massimo consentito di partecipanti ad una videochiamata Skype è di 25 partecipanti. L'idea della società è di agevolare le comunicazioni per le piccole aziende che già oggi si affidano a Skype per le riunioni online. Secondo le indiscrezioni, l'invito ad una videochiamata di gruppo con 50 utenti sarà gestito tramite una notifica anziché facendo squillare i dispositivi di tutti i membri invitati. Microsoft non ha ancora reso noto una data di rilascio della novità, ancora in fase di prova.