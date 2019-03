Dispositivo su ambulanze spegne la musica

Niente più musica o radio accese a volume tale da impedire ai conducenti dei veicoli di percepire l'arrivo delle ambulanze. Un gruppo di studenti di ingegneria del Royal Institute of Technology di Stoccolma ha brevettato un sistema che, installato a bordo dei mezzi di soccorso, è capace di disattivare i dispositivi elettronici in grado di produrre musica, a bordo dei veicoli che si trovano nelle sue vicinanze. Ne dà notizia il portale dell'Asaps, gli amici e sostenitori della Polizia Stradale.

Il sistema si chiama 'Evan' ed è in grado di comunicare con ogni apparecchio dotato di Radio Data System sulle frequenze FM e via bluetooth, inviando un messaggio testuale e uno vocale per avvisare gli automobilisti dell'imminente arrivo dell'ambulanza.

Il segnale arriva, ad autoradio accesa, interrompendo cd, radio o musica da bluetooth con una voce che annuncia il sopraggiungere dell'ambulanza, prevedendo in anticipo quanto tempo prima l'automobilista deve ascoltare l'avviso a seconda del traffico. Il sistema calcola i tempi a seconda che ci si trovi nel traffico cittadino, in autostrada o su strade a scorrimento veloce.

L'incremento degli incidenti che coinvolgono mezzi di soccorso e automobili private ha spinto questo gruppo di studenti di ingegneria a realizzare il dispositivo. Il tempo necessario alla reazione, di solito, è di 10-15 secondi, mentre sempre più spesso capita che gli automobilisti si rendano conto della presenza dei mezzi di emergenza soltanto un paio di secondi prima di vederli e ne vengano colti di sorpresa, proprio per colpa dell'isolamento acustico.

La fase sperimentale durerà 3 mesi e riguarderà solamente le ambulanze di Stoccolma. Una volta analizzati i dati, verrà deciso se installare il sistema Evan su ogni ambulanza svedese.