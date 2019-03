Volkswagen apre a startup per mobilità

ROMA - Lavorare ai servizi di mobilità del futuro vuol dire avere uno sguardo a 360° sui trend tecnologici e seguire da vicino le startup più innovative: nasce per questo l'Ideation:Hub, divisione di Volkswagen Group IT che si occupa di seguire le aziende che muovono i primi passi nell'ambito della mobilità e della tecnologia. Negli uffici di Wolfsburg e Berlino lavora un team interdisciplinare - specialisti del settore IT, ingegneri, designer, esperti di vendite e di scienze sociali - che prende in esame i progetti delle startup e funge da canale di accesso verso il Gruppo.



Tre gli step previsti: la startup si presenta attraverso il sito web dedicato, il team dell'Ideation:Hub valuta il progetto e, se lo ritiene convincente, procede con un approfondimento. In caso di esito positivo, la startup viene inclusa in un pitch round che può portare a tre possibili forme di collaborazione: lo sviluppo di un progetto pilota, un investimento oppure l'inclusione nel Future Mobility Incubator di Dresda. Nel primo caso gli specialisti del Gruppo aiutano la startup a realizzare il concept di business, nel secondo si valuta l'opportunità di un finanziamento diretto o dell'acquisizione da parte del Gruppo, mentre nel terzo caso la startup rimane indipendente ma può usufruire del network e delle risorse del Gruppo Volkswagen per far crescere il proprio business.



Le attività dell'Ideation:Hub si intrecciano con quelle del Future Mobility Incubator di Dresda, attivato in collaborazione con l'amministrazione cittadina e ospitato all'interno della "Fabbrica di Vetro". Qui un team dedicato gestisce un programma ciclico di mentoring che si svolge su periodi di 200 giorni e porta risultati concreti, sia per il Gruppo, sia per le startup.



Le aree di interesse sono cinque: mobilità on demand, infotainment, sicurezza, infrastrutture intelligenti e servizi dedicati. Le startup hanno la possibilità di lavorare nel Gruppo, di avere a disposizione un budget di 15.000 euro e un supporto a 360° per sviluppare e presentare la loro idea ai possibili investitori.