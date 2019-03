Nasce FooxEat, aggregatore di app

E' italiana la prima app in Europa che aggrega i principali food delivery operativi sul territorio - JustEat, Glovo e Deliveroo - mettendo a confronto per l'utente prezzi, eventuali promozioni e tempi di consegna. Si chiama FooxEat, disponibile su app Android e Ios o sul sito fooxeat.com, ed è attualmente presente su Milano con oltre 3.000 ristoranti. Entro la fine del mese - si legge in una nota - intende estendersi a Torino, Roma e Bologna, poi a Napoli e Firenze, per arrivare entro il 2020 a Londra.

"L'app nasce per migliorare l'esperienza d'acquisto dell'utente che usa il food delivery - spiega Giuseppe Bianchimani, fodatore di Fooxeat insieme a Pierluigi Abenante - consentendogli di non scaricare una moltitudine di app o aprire diversi siti web per confrontare le promozioni attive perché queste, su Fooxeat, sono aggiornate in tempo reale. In sostanza, da una sola app è possibile risparmiare fino al 50% sull'ordine. Abbiamo scelto di partire con Milano perché da sola rappresenta più del 60% del mercato del food delivery in Italia".