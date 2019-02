Google Assistant anche sui telefoni a basso costo

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - L'assistente di Google potrebbe arrivare anche sui telefoni non smart, i cosiddetti 'feature phone'. Secondo il sito The Verge, Big G starebbe sviluppando una versione del suo assistente virtuale anche per Kaios, il sistema operativo che gira sui telefoni a basso costo.

L'Assistente di Google, infatti, verrà aggiornato nei prossimi mesi con una funzione che consentirà agli utenti Kaios di dettare messaggi di testo, effettuare ricerche web con la voce e fare qualsiasi altra cosa che utilizza una casella di testo.

Kaios e l'Assistente potranno anche leggere in lingue diverse, menu, icone e impostazioni del telefono.

Lo scorso anno Google ha lanciato una versione del suo Assistant sul Nokia 8110 4G e ora sta cercando di offrire l'Assistente in sette nuove lingue indiane: Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, gujarati, kannada, malayalam e urdu.