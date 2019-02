L'assistente Samsung Bixby ora parla anche italiano

Oltre ad Alexa di Amazon, Google Assistant e Siri di Apple, c'è anche Samsung Bixby in corsa per essere la voce che parla agli utenti europei da telefoni, lampade e tv. L'assistente vocale di Samsung si presenta al Mobile World Congress di Barcellona un po' più poliglotta - ora parla italiano, francese, tedesco, spagnolo e inglese britannico - e intenzionato a sfruttare il suo ampio ecosistema di prodotti.

Samsung vende 500 milioni di dispositivi all'anno su scala globale", ha evidenziato il vicepresidente Brad Park. E' una galassia di prodotti che va oltre smartphone, tablet e smartwatch, per abbracciare televisori, smart speaker ed elettrodomestici, dal frigo alla lavatrice. Sarà tutto gestibile con comandi vocali nella visione del colosso sudcoreano, che ha messo sul piatto 22 miliardi di dollari di investimenti triennali in nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale e il 5G.

L'assistente in lingua italiana risponde a "Hi Bixby" ("Ciao Bixby" arriverà prossimamente), consente di gestire lo smartphone con la voce (per controllare le chiamate perse, mandare un messaggio o scattare un selfie, ad esempio), ma anche di cercare una ricetta o un paio di scarpe da comprare, grazie alle partnership con realtà come Yoox e GialloZafferano.