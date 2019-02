LinkedIn Live, ecco lo streaming video

Anche LinkedIn sta per lanciare il suo servizio di streaming video. Si chiama Live, verrà testato prima negli Stati Uniti e secondo il sito TechCrunch funzionerà ad inviti. L'obiettivo principale è realizzare e proporre contenuti utili al mondo del lavoro come conferenze in tempo reale, sessioni di domande e risposta, annunci di prodotti. Microsoft - che ha acquistato il social network professionale nel 2016 - è il partner tecnico della funzione: la piattaforma, infatti, si basa sulle tecnologie degli Azure Media Services.

LinkedIn ha anche stretto accordi con società specializzate nello streaming video come Switcher Studio, Wirecast, Wowza Media Systems, Socialive e Brandilive per permettere ai suoi 600 milioni di utenti globali di realizzare video professionali di qualità.