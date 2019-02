Spotify tratta acquisizione Gimlet Media

ROMA - Spotify punta ad andare oltre le canzoni. La compagnia scandinava, numero uno al mondo della musica in streaming, sta trattando l'acquisizione del gigante dei podcast, Gimlet Media. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza dei fatti. La trattativa è ancora in corso e l'accordo potrebbe non concretizzarsi, riferiscono le fonti. In caso di esito positivo, Spotify andrebbe ad espandere la sua presenza nel mercato della narrativa da ascoltare. Nonostante i podcast siano da anni disponibili sulla piattaforma, è solo negli ultimi mesi che l'azienda sta valorizzando questo tipo di contenuti.



Gimlet Media, fondata nel 2014, produce podcast popolari come "StartUp", "Reply All" e "The Nod". L'azienda ha recentemente collaborato proprio con Spotify per la diffusione della seconda stagione del podcast "Crimetown".