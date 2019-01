Huawei: stampa, Praga la esclude da gara per sito tasse

I problemi di Huawei relativi ai timori sullo spionaggio arrivano anche nella Repubblica Ceca. Le autorità di Praga hanno escluso la società cinese dalla gara per un bando da mezzo miliardo di corone ceche (quasi 20 milioni di euro), rivolto alla realizzazione del portale online sulle tasse voluto dal ministero dell'Economia. L'esclusione, di cui riferisce stamani il quotidiano ceco MF Dnes, giunge dopo un avvertimento lanciato dall'Ufficio nazionale della sicurezza informatica (Nukib).

In base alla documentazione online, il ministero dell'economia ha modificato la gara d'appalto per la costruzione del sito, che raccoglierà i dati sensibili dei cittadini. La modifica impedisce di fatto la corsa di Huawei, che secondo il quotidiano sarebbe stata la società favorita. Una nuova regola preclude infatti la partecipazione di aziende che sono oggetto di un avvertimento da parte del Nukib.

L'ufficio della sicurezza informatica nel dicembre scorso ha messo in guardia gli operatori di rete del Paese sull'uso di hardware e software targato Huawei, per via dei rischi di cybersicurezza.