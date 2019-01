Google Maps, in arrivo segnalazioni limiti velocità e autovelox

Su Google Maps sono in arrivo due funzioni utili a chi utilizza l'app alla guida: la segnalazione dei limiti di velocità e quella degli autovelox. Secondo il sito Android Police, le novità sarebbero comparse sulla versione dell'applicazione per i dispositivi Android in diverse parti del mondo a macchia di leopardo (Usa, Danimarca, Brasile, Regno Unito e Indonesia) segno che la società sta iniziando a implementarla un po' ovunque.

Non ci sono comunicazioni ufficiali su quando le funzioni arriveranno in Italia. Secondo le indiscrezioni, la funzione del limite di velocità viene visualizzata in basso a sinistra dell'app, mentre gli autovelox sono contrassegnati sulle mappe da una piccola icona della fotocamera. Secondo AndroidPolice Google Maps fornisce anche un avviso audio per i conducenti quando si avvicinano ad un autovelox.

Le funzionalità sono già previste dall'app Waze che raccoglie le informazioni grazie anche al contributo degli utenti. Google ha acquistato Waze nel 2013 per un miliardo di dollari.