Google lavora a piattaforma editoriale per la stampa locale

Google è al lavoro su un sistema editoriale pensato per la stampa locale. La piattaforma, open source e in grado di generare ricavi, si chiamerà "Newspack" e sarà sviluppata da WordPress. La Google News Initiative ha annunciato un investimento 1,2 milioni di dollari, cui si aggiunge un ulteriore milione di dollari proveniente da altri soggetti.

L'obiettivo, spiega una nota, è rimuovere alcuni degli ostacoli alla creazione di modelli di giornalismo economicamente sostenibili, soprattutto a livello locale. La piattaforma si propone di aiutare i piccoli editori digitali offrendo "un sistema rapido, sicuro e low-cost", adattato alle esigenze delle piccole redazioni.

La roadmap prevede di dimostrare la funzionalità del sistema editoriale con una decina di siti web di notizie entro la metà di quest'anno, per arrivare a 60 nel 2020. Tra gli altri finanziatori ci sono il Lenfest Institute for Journalism, ConsenSys e la John S. and James L. Knight Foundation.