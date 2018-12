Fortnite, videogame fenomeno da 3 miliardi dollari

(ANSA) - Un fenomeno da 125 milioni di giocatori nel mondo e 3 miliardi di dollari di utili nel 2018.

E' Fortnite, il videogioco più popolare al mondo in questo momento, che ha consentito alla casa madre Epic Games di chiudere l'anno, secondo quanto riporta TechCrunch, con un utile appunto di 3 miliardi di dollari, consegnandole un valore di mercato di 15 miliardi.

Un successo notevole per un gioco disponibile gratuitamente, ma che incassa vendendo prodotti digitali, utili per proseguire nella trama del gioco stesso. La prima a scommettere su Fortnite è stata la cinese Tencent, che nel 2014 ha speso 330 milioni di dollari per fare suo il 40% di Epic Games. Un investimento che, se le indiscrezioni fossero confermate, avrebbe ampiamente ripagato le attese.(ANSA).