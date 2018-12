Amazon, realtà virtuale nello shopping

ROMA - Amazon inserisce la realtà virtuale nello shopping. Con gli strumenti Scout, AR View e 360 View si potranno vedere ad esempio i prodotti per la casa (cucina, sala da pranzo, camera da letto, giardino), con animazioni 3D direttamente all'interno della nostra abitazione. In particolare, Amazon View, grazie ala realtà aumentata permette di visualizzare gli oggetti nell'ambiente attraverso l'app di Amazon. La funzione 360 view consente di vedere l'anteprima dei prodotti a 360 gradi, da ogni angolatura nella pagina prodotto su Amazon.it. E Scout fa ricevere suggerimenti personalizzati semplicemente mettendo un like oppure un dislike alla foto.



"Con le nuove funzionalità sarà possibile vedere numerosissimi elettrodomestici e oggetti di arredo nella dimensione e scala reale all'interno dell'ambiente in cui verranno posizionati prima ancora di acquistarli, permettendo in questo modo un risparmio di tempo e denaro", spiega Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it.