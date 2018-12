Un videogioco per bimbi oncologici

La tecnologia digitale aiuta i bambini malati di cancro ad affrontare meglio la terapia e l'ospedalizzazione. Si chiama Tommi il videogame sviluppato da una start up italiana, la Softcare Studios. Grazie alla collaborazione con l'Associazione Dear Onlus e con la Fondazione Amici di Jean, sbarca all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Aiuterà i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica, diretto da Franca Fagioli, a ridurre stress, ansia e dolore.

Il videogioco consente ai bambini di immergersi in uno scenario digitale distraendosi dall'ambiente ospedaliero, rilassandoli e calmandoli. Un'alternativa sicura e non invasiva per ridurre l'uso di farmaci sedativi o antidolorifici impiegati di solito durante le procedure mediche.

In Tommi i bimbi si trovano in un ambiente di fantasia, coinvolti in diverse attività. La loro memoria, per esempio, viene messa alla prova per trovare esserini magici che appaiono e scompaiono, oppure con la bacchetta magica devono colorare un drago volante. Sfide pensate per mettere alla prova il bambino, testando le sue abilità che possono essere di interesse anche per il decorso della terapia.