Su Skype i sottotitoli alle chiamate

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Microsoft ha annunciato l'arrivo dei sottotitoli in tempo reale nelle videochiamate. La funzione, lanciata in occasione della Giornata internazionale per le disabilità, è attiva sull'ultima versione di Skype e utilizzabile sia nelle chiamate tra due utenti, sia in quelle di gruppo. L'utilità è soprattutto per le persone con problemi di udito.

Il sottotitoli possono essere attivati per una singola chiamata o per tutte. Al momento scorrono automaticamente sullo schermo, ma in futuro – spiega una nota di Microsoft – ci saranno altre possibilità di visualizzazione, compresa una finestra dedicata.

L'azienda di Redmond ha anche preannunciato l'arrivo, a breve, delle traduzioni in tempo reale, con oltre 20 lingue e dialetti supportati. La novità è pensata per chi si trova a far chiamate in una lingua straniera.(ANSA).