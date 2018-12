YouTube amplia la platea delle Storie

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - YouTube espande la nuova funzionalità Storie, annunciata lo scorso agosto, a tutti i profili con i almeno 10 mila iscritti. Al momento questa funzione può essere usata da pochi account, mentre sono in tanti quelli che possono visualizzarle. Vengono mostrate nella parte alta della scheda 'Iscrizioni' e sono distinguibili grazie all'anello rosso che contorna l'avatar dello YouTuber.

Rispetto al formato reso popolare da Instgram, le Storie di YouTube durano 7 giorni nelle app per dispositivi mobili, possono essere visualizzate da iscritti o non iscritti al canale di un 'creator' e questi possono rispondere ai fan che interagiscono e rendere pubbliche le risposte. Le risposte, inoltre, potranno essere visualizzate da chiunque riproduca la Storia.