Su Whatsapp arrivano gli stickers

Su WhatsApp arrivano anche gli adesivi, un modo per colorire le conversazione oltre alle emoji. La novità, disponibile sia per iOS sia per Android, è stata individuata nelle scorse ore dal sito WABetaInfo.

Attualmente sono presenti 12 diversi pacchetti di adesivi simili o uguali a quelli che si possono già utilizzare da tempo su Facebook Messenger.

Per utilizzare gli adesivi, basterà aprire la tastiera in una chat WhatsApp e cliccare sulla nuova icona dedicata. La distribuzione degli adesivi avverrà in maniera graduale e attraverso un'attivazione server decisa direttamente da WhatsApp, su iOS dovrebbe essere più lenta rispetto ad Android.