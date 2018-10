Facebook vuole comprare società cybersicurezza

Facebook sarebbe in trattativa per comprare una società che si occupa di cybersicurezza. Secondo il sito The Information, che ha riportato la notizia, la piattaforma avrebbe contattato diverse società ma non sono al momento trapelati nomi. La trattativa potrebbe concludersi entro l'anno. Zuckerberg e il suo team, secondo le indiscrezioni, potrebbe acquistare un software da inserire nei servizi del social che possa, ad esempio, segnalare tentativi di hackeraggio o il pericolo sicurezza in singoli account. La società di Zuckerberg, sotto i riflettori per la privacy e il caso Cambridge Analytica, circa un mese fa e' tornata alla ribalta per una falla sicurezza che ha messo a rischio i dati di 29 milioni di utenti. Anche l'Fbi ha aperto un'inchiesta.