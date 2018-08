Facebook-L'Oreal,la prova trucco è in AR

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Provare le tonalità dei trucchi senza muoversi da casa, attraverso lo smartphone. E' questo lo scopo di un'intesa siglata da L'Oreal e Facebook. Il gruppo del settore cosmetico ha annunciato una collaborazione di lungo corso con il social network, che prevede di sfruttare la realtà aumentata per incrementare le vendite online di prodotti.

Il funzionamento è lo stesso delle maschere che si indossano virtualmente su Snapchat e altre app come Facebook e Instagram: grazie ai filtri, con la fotocamera dello smartphone si possono scattare foto aggiungendo particolari - dal naso da topolino alla corona da re - al volto della persona immortalata. In questo caso ad essere aggiunti sono ombretti e rossetti.

A renderlo possibile è ModiFace, un'azienda specializzata in realtà aumentata e intelligenza artificiale, che di recente è stata acquistata da L'Oreal. "Grazie a un collegamento diretto delle due piattaforme, ModiFace e Facebook offriranno alle persone di tutto il mondo, per la prima volta, la possibilità di fare prove trucco potenziate dalla realtà aumentata, con i prodotti di Maybelline, L'Oreal, NYX Professional Makeup, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Urban Decay e Shu Uemura", si legge in una nota del gruppo.