WhatsApp, le videochiamate si fanno in 4

WhatsApp amplia le sue funzioni e porta sulla chat le chiamate, sia vocali che video. Gli utenti, si legge in un post sul blog dell'azienda, potranno avviare una telefonata sulla app e aggiungere contatti fino a un massimo di quattro partecipanti.

La novità, in fase di distribuzione su iPhone e smartphone con sistema operativo Android, prevede la cifratura "end-to-end" che rende le conversazioni a prova di spia, assicura WhatsApp.

Il sistema, inoltre, è progettato per funzionare in modo affidabile in ogni parte del mondo, indipendentemente dalle condizioni della rete.

WhatsApp, di proprietà di Facebook, ha introdotto le chiamate tra due utenti un paio d'anni fa. Al momento - si legge nel post - le persone a livello globale fanno 2 miliardi di minuti di chiamate al giorno sulla piattaforma.